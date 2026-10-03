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Bodești Incendiul provocat de la Oșlobeni – raportul polițiștilor

de Croitoru Angela

Revenim cu detalii oficiale, de la IPJ Neamț, despre incendiul de vineri (02.10) noaptea, de la Oșlobeni (detalii recitiți aici). Reamintim cititorilor că, vineri, în satul Oslobeni, un adăpost de animale care servea și ca depozit furaje, precum și ca magazie de lemne s-a făcut scrum, după ce, doar se presupunea la acel moment, dar polițiștii confirmă acum, fiica proprietarilor i-a dat foc intenționat. Familia a rămas fără lemnele pentru iarnă – 11 mc, care au întreținut incendiul, cele 10 găini adăpostite acolo au pierit în foc, au ars și 1,5 tone de furaje, trei biciclete și alte lucruri adunate de familie.

„La data de 2 octombrie a.c., ora 01.32  polițiștii din cadrul Secției de Poliție Gârcina au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 69 de ani, cu privire la faptul că, la  imobilul  său, din Oșlobeni, a izbucnit un incendiu. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul că, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, cu destinația grajd. Din verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în cursul zilei de 1 octombrie a.c., a avut loc un conflict familial, generat de fiica femeii de 69 de ani, care ar fi manifestat un comportament agresiv față de mama sa. Ca urmare a acestui incident, față de femeia de 31 de ani, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, prin care s-a dispus evacuarea acesteia din imobil”, precizează IPJ Neamț.

Fiica își amenințase mama că îi va da foc casei

Fiica și-a amenințat, în mod repetat, mama că îi va da foc la casă, după care și-a pus amenințările în practică.

„Ulterior, ca urmare a măsurilor dispuse împotriva sa, femeia i-ar fi transmis mamei sale, prin mesaje text, amenințări cu privire la faptul că va incendia imobilul. În data de 2 octombrie a.c., în jurul orei 01:20, femeia de 31 de ani, s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri de locuința mamei sale, încălcând măsurile dispuse de polițiști, prin ordinul de protecție provizoriu, și ar fi produs incendierea unor anexe. Față de aceasta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, încălcarea ordinului de protecție provizoriu și distrugere”.

Incendiatoarea riscă o pedeapsă privativă de libertate de 2 până la 7 ani, la care se mai adaăugă o treime, dat fiind concursul de infracțiuni.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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