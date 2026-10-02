Neamț. Incendiu provocat intenționat la Oșlobeni, cu daune importante

În noaptea de joi spre vineri (1 spre 2 octombrie 2026), o femeie ar fi dat foc unei anexe a casei părinților săi, ce servea drept adăpost de animale, în satul Oșlobeni, comuna Bodești. Flăcările au fost observate în jurul orei 1:30, iar până la ajungerea pompierilor, clădirea a ars în totalitate, potrivit informațiilor furnizate de ISU Neamț. În foc au pierit 10 păsări, au ars 11 mc de lemne, 1,5 tone de furaje, 3 biciclete și diverse bunuri de uz casnic.

“În această noapte, în jurul orei 01:30, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bodești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Oșlobeni.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Bodești, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț și IPJ.

La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei construcții cu destinația de adăpost pentru animale, depozit pentru plante furajere și magazie, existând pericolul propagării acestuia la locuința aflată în apropiere.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia a ars în totalitate construcția, cu o suprafață de aproximativ 70 mp. În interiorul acesteia se aflau aproximativ 1,5 tone de plante furajere, 11 mc de lemne de foc, diverse bunuri de uz gospodăresc, 3 biciclete și 10 păsări.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată (folosirea cu intenție a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul)”, a transmis căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Suspecta avea ordin de restricție și i-au fost luați copiii

Din cauza scandalurilor anterioare, femeia avea ordin de restricție și nu avea voie să se apropie la mai mult de 50 de metri de casa părintească sau de părinții săi. Însă, în seara de joi, sătenii au văzut-o umblând pe ulița satului Oșlobeni, ceea ce i-a determinat pe oamenii legii să o suspecteze.

Părinții sunt cunoscuți în comunitate drept oameni gospodari, liniștiți și fără nici un fel de probleme cu legea.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, iar femeia, mamă a patru copii mici, a fost reținută, după incendiu, într-un dosar penal în care este suspectată de mai multe infracțiuni, începând cu încălcarea ordinului de restricție, distrugere ș.a.

Anterior acestui incendiu, copiii mai mari, un băiat de 7 ani și o fetiță de 4 ani, care erau crescuți de bunici (părinții suspectei din Oșlobeni) au fost luați de fostul soț. Cei mai mici, un bebeluș de numai 3 luni și un altul de 1 an au fost luați în grijă de tatăl lor, concubinul femeii.

Oamenii din sat cred că femeia era foarte supărată pentru că i-au fost luați copii, ea refuzând și ajutorul oferit de comunitatea locală care a încercat să o cazeze într-un adăpost destinat mamelor singure din Piatra-Neamț.

Într-o astfel de stare, mama celor patru copii a fost văzută, în seara anterioară incendiului, pe străzile din apropierea casei părintești.

Vom reveni cu detalii de îndată ce acestea vor fi disponibile.

Angela Croitoru