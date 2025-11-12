Blocul Național Sindical protestează la București miercuri, 12 noiembrie

Miercuri, 12 noiembrie, de la ora 10.00, Blocul Național Sindical organizează o mișcare de protest în Piața Victoriei din București, sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”.
Sindicaliștii cer măsuri urgente „pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea vieții lucrătorilor!”.
Conform unui comunicat postat de instituție pe pagina de Facebook, principalele revendicări ale protestului sunt:
- Stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflația. Cerem protejarea veniturilor lucrătorilor.
- Creșterea salariului minim pe economie de la 4.050 lei la cel puțin 4.325 lei, conform formulei legale și evoluției productivității muncii;
- Negocieri colective reale și extinse.
- Stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii și posturi în sectorul bugetar.
- Reducerea fiscalității pe muncă și stabilirea combaterii evaziunii fiscale ca prioritate zero a Guvernului.
- Un program amplu de investiții publice care să folosească eficient resursele financiare naționale și europene nerambursabile.