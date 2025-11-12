ECONOMIEACTUALITATESOCIAL

Blocul Național Sindical protestează la București miercuri, 12 noiembrie

de Vlad Bălănescu

Miercuri, 12 noiembrie, de la ora 10.00, Blocul Național Sindical organizează o mișcare de protest în Piața Victoriei din București, sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”. 

Blocul Național Sindical sigla

Sindicaliștii cer măsuri urgente „pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea vieții lucrătorilor!”.

Conform unui comunicat postat de instituție pe pagina de Facebook, principalele revendicări ale protestului sunt:

  • Stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflația. Cerem protejarea veniturilor lucrătorilor.
  • Creșterea salariului minim pe economie de la 4.050 lei la cel puțin 4.325 lei, conform formulei legale și evoluției productivității muncii;
  • Negocieri colective reale și extinse.
  • Stoparea reformelor făcute prin tăieri de salarii și posturi în sectorul bugetar.
  • Reducerea fiscalității pe muncă și stabilirea combaterii evaziunii fiscale ca prioritate zero a Guvernului.
  • Un program amplu de investiții publice care să folosească eficient resursele financiare naționale și europene nerambursabile.

 

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Atenție, șoferi! Polițiștii încep controalele pe culoarul de mobilitate urbană din Piatra Neamț
Articolul următor
Botoșani. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Ultima ora

Social Botoșani

Botoșani. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina

Un bărbat în vârstă de 50 de ani...
ACTUALITATE

Atenție, șoferi! Polițiștii încep controalele pe culoarul de mobilitate urbană din Piatra Neamț

Începând din această săptămână, polițiștii de la Biroul Rutier...
Stiri fierbinti

Accident la ieșirea din Piatra Neamț spre Dumbrava Roșie

Un accident produs în această după amiază strada General...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Direcția Națională Anticorupție a anunțat astăzi, 11 noiembrie, că...
Infracțional Neamț

Tânăr arestat pentru trafic de droguri în Italia

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale