Black Friday 2026 a început în România. Când sunt reducerile la marile magazine

Black Friday 2026 se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni, iar magazinele au ales perioade diferite pentru campaniile de reduceri. Flanco a dat startul încă din 22 octombrie, Altex și evoMAG încep pe 29 octombrie, iar Fashion Days și-a programat ofertele la începutul lunii noiembrie. Evenimentul principal organizat de eMAG va avea loc pe 6 noiembrie.

În timp ce unii retaileri își concentrează promoțiile în câteva zile, alții prelungesc campaniile până la sfârșitul lunii. Oferta cuprinde electronice, electrocasnice, haine, încălțăminte, parfumuri și produse pentru casă.

eMAG

eMAG a stabilit data de 6 noiembrie pentru ediția din acest an, cea mai timpurie din istoria evenimentului organizat de companie.

Ora exactă la care vor fi afișate ofertele din acest an nu a fost anunțată.

La ediția de anul trecut, aproximativ 700 000 de clienți au cumpărat de pe platforma eMAG, iar vânzările totale au fost cu 10% mai mari decât în 2024.

În edițiile anterioare, reducerile medii anunțate de retailer au fost de aproximativ 30-35%, însă anumite produse au beneficiat de discounturi mult mai mari.

Flanco

Flanco are una dintre cele mai lungi campanii de Black Friday din acest an. Promoțiile au început pe 22 octombrie și sunt programate să se încheie pe 30 noiembrie.

Campania este împărțită în mai multe etape, iar produsele și reducerile disponibile se pot schimba de la o perioadă la alta.

Retailerul anunță discounturi de până la 40% la televizoare și telefoane , 50-55% la produse IT și electrocasnice mici. În cazul electrocasnicelor mari, reducerile pot ajunge chiar și până la 1500 de lei.

Altex

Altex începe campania pe 29 octombrie, iar ofertele vor fi disponibile până pe 18 noiembrie. Campania va fi organizată în trei etape, cu actualizarea ofertelor de la o săptămână la alta. Reducerile anunțate ajung până la 50%.

Pentru cumpărătorii care preferă magazinele fizice, promoțiile vor începe la ora 8:00. În mediul online, startul este programat la ora 7:00.

evoMAG

Retailerul online evoMAG a programat Black Friday în intervalul 29 octombrie-15 noiembrie. Campania va avea mai multe etape, iar perioada 6-8 noiembrie va fi cea mai importantă.

În ediția precedentă, cele mai căutate produse au provenit din categoriile telefoane mobile, tablete, televizoare și electrocasnice.

Fashion Days

Fashion Days organizează campania în perioada 1-8 noiembrie. Ofertele vor începe duminică seară, iar retailerul anunță reduceri de până la 90% și aproximativ un milion de produse disponibile.

La ediția precedentă, compania a raportat o creștere de aproximativ 20% a numărului de produse vândute.

Notino

Campania de Black Friday de la Notino se desfășoară, potrivit informațiilor anunțate, în perioada 26 octombrie-30 noiembrie. Retailerul a pregătit oferte la parfumuri, produse cosmetice și articole pentru îngrijire personală. Promoțiile sunt actualizate pe parcursul campaniei, iar reducerile diferă în funcție de produs.

Auchan:

Black Friday nu se limitează la magazinele de electronice sau de îmbrăcăminte. Și retailerii din sectorul alimentar organizează campanii speciale.

Auchan a anunțat o perioadă de promoții între 4 și 17 noiembrie, cu oferte disponibile în magazine și online. Unele reduceri sunt asociate programului de fidelitate MyCLUB Auchan, astfel că accesul la prețurile promoționale poate depinde de condițiile fiecărei oferte. Clienții sunt sfătuiți să consulte catalogul și regulamentul campaniei pentru a afla ce produse sunt incluse.

La ce trebuie să fie atenți cumpărătorii

Durata mare a campaniilor nu înseamnă că toate produsele vor avea același preț pe toată perioada. Unele oferte sunt disponibile doar câteva zile, iar produsele cu stoc limitat se pot epuiza rapid.

Pentru a face o alegere avantajoasă, cumpărătorii ar trebui să compare prețurile aceluiași produs la mai mulți comercianți și să verifice evoluția prețului înainte de campanie.

Denisa POPA