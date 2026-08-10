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Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra-Neamț, resfințită de trei ierarhi după lucrările din ultimii ani

alexandru
de alexandru

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul Mărăței, Piatra-Neamț, a fost resfințită duminică, 9 august, după încheierea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare desfășurate în perioada 2022–2026. Slujba a fost săvârșită de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Sute de credincioși au participat la slujbele oficiate în biserică și în curtea lăcașului de cult.

În ultimii patru ani a fost înlocuită structura de lemn a acoperișului și a fost montată învelitoare din tablă de cupru, exteriorul bisericii a fost zugrăvit, iar pictura interioară a fost restaurată. Pridvorul a fost pictat din nou, în Sfântul Altar și în pridvor au fost făcute mai multe amenajări, iar mobilierul bisericesc a fost realizat de preotul Mircea Ursache. Au fost montate vitralii, curtea a fost extinsă, a fost amenajată o parcare, iar ansamblul parohial a fost completat cu o capelă mortuară, sfințită în aceeași zi. Lucrările s-au desfășurat sub coordonarea preotului paroh Vasile Păvăleanu, cu sprijinul preotului Mircea Ursache și al diaconului Ioan Butescu.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra-Neamț, resfințită de trei ierarhi după lucrările din ultimii ani

La finalul evenimentului au fost acordate mai multe distincții. Părintele profesor Vasile Păvăleanu a primit Crucea Patriarhală, conferită prin hrisov patriarhal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru activitatea desfășurată în slujba Bisericii și a societății. Părintele Mircea Ursache a primit Crucea Mitropolitană „Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt”, iar părintele Artemie Severian Moldovan – Crucea „Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”. Diaconul Ioan Butescu a fost hirotesit arhidiacon. Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, și Florin Luca au primit Crucea „Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar mai mulți ctitori și binefăcători ai parohiei au fost răsplătiți cu ordine și distincții de vrednicie.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost construită între anii 1866 și 1887 și a fost sfințită pentru prima dată de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei.

Alexandru Andrieș

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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