Bilanțul îngrijorător în Neamț: în primele nouă luni au avut loc 550 de accidente – 27 de persoane și-au pierdut viața

Un bilanț recent al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț relevă o situație îngrijorătoare în ceea ce privește siguranța rutieră în județ. În perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 30 septembrie, s-au înregistrat 550 de accidente de circulație, soldate cu pierderea a 27 de vieți, 107 persoane au fost rănite grav și 582 de persoane rănite ușor. Deși numărul deceselor este în scădere cu 7 față de perioada similară a anului trecut, cifrele rămân alarmante și indică necesitatea unor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Conform declarațiilor comisarului șef poliție Dănuț Urserescu, șeful Serviciului Rutier Neamț, cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave sunt abaterile săvârșite de pietoni (16,9% din total), abaterile săvârșite de bicicliști (14,5%), viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea de prioritate pietonilor și abaterile săvârșite de conducătorii de trotinete. Aceste date subliniază importanța unei mai mari atenții și respectări a regulilor de circulație de către toți participanții la trafic, indiferent dacă sunt șoferi, pietoni sau bicicliști. În ce privește măsurile luate pentru combaterea infracțiunilor rutiere, Poliția Neamț a aplicat peste 11.600 de sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză, circa 3.716 sancțiuni pentru bicicliști și peste 2.800 pentru abaterile pietonilor. De asemenea, au fost retrase 1.325 de certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice constatate. În plus, au fost deschise 845 de dosare penale pentru încălcări grave ale regimului legal de viteză.

Comisarul șef de poliție Dănuț Urserescu a identificat drumurile naționale DN15 (Bradu – Costișa) și DN15D (Roman – Gâdinți) ca fiind zone cu risc major de accidente rutiere în județul Neamț. Aceste informații pot fi utile pentru o mai mare atenție din partea șoferilor care tranzitează aceste zone, precum și pentru direcționarea eforturilor poliției rutiere. Pe lângă sancționarea contravențiilor, Serviciul Rutier a urmărit și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, verificând semnalizarea rutieră și starea părții carosabile. Au fost aplicate sancțiuni administratorilor de drum și executanților de lucrări pentru diverse nereguli, inclusiv un dosar penal administratorului de drum pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației.

Din luna februarie, odată cu intrarea în funcțiune a sistemului e-Sigur, care monitorizează traficul cu aparate radar mobile, au fost constatate 2.069 de încălcări ale regimului de viteză. De asemenea, prin aplicația ESAR, au fost înregistrate 49 de sesizări privind comportamente agresive în trafic, dintre care 14 au fost confirmate și sancționate.