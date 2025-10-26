Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția XIX

Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț. Prestigioasa manifestarea are loc în perioada 27 octombrie 2025 – 11 ianuarie 2026 și aduce la Piatra Neamț artiști contemporani profesioniști, absolvenți ai universităților de artă, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. „Aflat la a -XIX – a ediție, evenimentul revine cu noi experiențe artistice, și aduce pe simezele Muzeului de Artă Piatra Neamț, peste 90 de lucrări, realizate de artiști din țară, cu abordări tehnice diferite și multiple interpretări de factură experimentală. Spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta în cadrul Bienalei de Artă Lascăr Vorel, vor expune și artiști invitați în afara competiției”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Componența de excepție a juriului de la această ediție onorează evenimentul prin profesionalismul recunoscut și reafirmă astfel statutul bienalei ca manifestare artistică de amploare, definită ca una dintre expozițiile concurs majore din țară. Personalități marcante din domeniul criticii de artă și al artelor plastice, membrii juriului, vor analiza și vor desemna câștigătorii. Președintele juriului, Petru Lucaci, prof. univ. dr. în cadrul Univ. Naționale de Artă București, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România și Director al Revistei Arta, Maria Bilașevschi – critic de artă, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Iași, lector univ. dr. în cadrul Univ. Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Ștefan Potop, Președintele Filialei UAP Neamț, Mihai Zgondoiu, lector univ. Facultatea de Arte și Design (Univ. de Vest Timișoara), fondator al revistei Propagarta, Liviu Nedelcu, conf. univ. în cadrul Univ. Dunărea de Jos – Galați, Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, vor anunța câștigătorii în ziua vernisajului, 26 octombrie, la ora 16:00.

Până la începutul anului viitor expoziția va fi deschisă publicului iubitor de artă. Vizitatorii vor avea ocazia să își aleagă un favorit pe care să îl voteze, iar la finalul expoziției, organizatorii vor acorda Premiul Publicului, celui mai apreciat artist. Și anul acesta, cu ocazia celei de-a XIX a ediții, Fundația Vorel Piatra Neamț, în calitate de partener, va acorda Premiul pentru debut.