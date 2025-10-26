CULTURAACTUALITATENEAMȚ

Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția XIX

de Sofronia Gabi

Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția XIXComplexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel” Piatra Neamț. Prestigioasa manifestarea are loc în perioada 27 octombrie 2025 – 11 ianuarie 2026 și aduce la Piatra Neamț artiști contemporani profesioniști, absolvenți ai universităților de artă, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România. „Aflat la a -XIX – a ediție, evenimentul revine cu noi experiențe artistice, și aduce pe simezele Muzeului de Artă Piatra Neamț, peste 90 de lucrări, realizate de artiști din țară, cu abordări tehnice diferite și multiple interpretări de factură experimentală. Spre deosebire de edițiile anterioare, anul acesta în cadrul Bienalei de Artă Lascăr Vorel, vor expune și artiști invitați în afara competiției”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

Componența de excepție a juriului de la această ediție onorează evenimentul prin profesionalismul recunoscut și reafirmă astfel statutul bienalei ca manifestare artistică de amploare, definită ca una dintre expozițiile concurs majore din țară. Personalități marcante din domeniul criticii de artă și al artelor plastice, membrii juriului, vor analiza și vor desemna câștigătorii. Președintele juriului, Petru Lucaci, prof. univ. dr. în cadrul Univ. Naționale de Artă București, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România și Director al Revistei Arta, Maria Bilașevschi – critic de artă, președinte al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Iași, lector univ. dr. în cadrul Univ. Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Ștefan Potop, Președintele Filialei UAP Neamț, Mihai Zgondoiu, lector univ. Facultatea de Arte și Design (Univ. de Vest Timișoara), fondator al revistei Propagarta, Liviu Nedelcu, conf. univ. în cadrul Univ. Dunărea de Jos – Galați, Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, vor anunța câștigătorii în ziua vernisajului, 26 octombrie, la ora 16:00.

Până la începutul anului viitor expoziția va fi deschisă publicului iubitor de artă. Vizitatorii vor avea ocazia să își aleagă un favorit pe care să îl voteze, iar la finalul expoziției, organizatorii vor acorda Premiul Publicului, celui mai apreciat artist. Și anul acesta, cu ocazia celei de-a XIX a ediții, Fundația Vorel Piatra Neamț, în calitate de partener, va acorda Premiul pentru debut.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori – 29 nu au avut căutare
Articolul următor
Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

Ultima ora

RELIGIE

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea Neamț

Luni, 27 octombrie, întreaga comunitate din satul Mânăstirea Neamț,...
ACTUALITATE

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end
SOCIAL

O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori – 29 nu au avut căutare

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a...
RELIGIE

26-27 octombrie 2025.Două sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din România

26-27 octombrie 2025.Două sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din România
RELIGIE

Sfințirea picturii Catedralei Naționale, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

Sfințirea picturii Catedralei Naționale are loc astăzi, 26 octombrie...

Categorii

RELIGIE

Zi de mare sărbătoare la biserica de lemn din satul Mânăstirea Neamț

Luni, 27 octombrie, întreaga comunitate din satul Mânăstirea Neamț,...
ACTUALITATE

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end

Vreme blândă până la începutul lui Brumar. Temperaturi de până la 18 grade în week-end
SOCIAL

O nouă serie de bilete de tratament pentru seniori – 29 nu au avut căutare

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru a...
RELIGIE

26-27 octombrie 2025.Două sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din România

26-27 octombrie 2025.Două sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din România
RELIGIE

Sfințirea picturii Catedralei Naționale, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

Sfințirea picturii Catedralei Naționale are loc astăzi, 26 octombrie...
Infracțional Botoșani

Tentative de înșelăciune cu sume colosale: o tranzacție de 385.000 lei a fost blocată în Neamț, suma fiind restituită victimei

Două persoane din județul Botoșani ar fi putut să...
ACTUALITATE

Știre actualizată. Video. Accident la Vânători-Neamț

Actualizare: „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul...
Stiri fierbinti

25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale