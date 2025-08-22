Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost rănit, vineri dimineață, 22 august, în urma unui accident produs pe strada Mihai Viteazul din municipiul Piatra-Neamț. Acesta circula cu bicicleta când a fost lovit de un autoturism, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului imediat după impact.

Potrivit IPJ Neamț, biciclistul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 7:30 și au demarat imediat cercetările. În scurt timp, au reușit să identifice și să depisteze persoana aflată la volan, o femeie de 43 de ani, din Ruginoasa.

Pe numele acesteia au fost deschise cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Denisa Popa

Foto ilustrativĂ