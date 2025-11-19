Biciclist în comă după ce a fost lovit de un autoturism. Polițiștii i-au acordat primul ajutor

Un biciclist în vârstă de 81 de ani din Gherăești a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost accidentat de un autoturism, marți, 18 noiembrie, pe strada Vasile Alecsandri din localitate.

Potrivit IPJ Neamț, incidentul a fost sesizat în jurul orei 17.00, iar polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman, agent-șef principal Claudiu Panaite și agent-șef principal Ionuț Scurtu, au ajuns rapid la fața locului. Aceștia l-au găsit pe biciclist în stare de inconștiență și i-au acordat imediat primul ajutor, stabilizându-l și așezându-l într-o poziție de siguranță până la sosirea echipajului medical.

Reprezentanții SJU Neamț au precizat că victima prezenta politraumatisme, se afla în comă și era în stare de etilism. Bărbatul a fost preluat inițial de un echipaj cu asistent medical, apoi predat unui echipaj cu medic și transportat la CPU al Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Din primele verificări rezultă că biciclistul ar fi fost surprins și lovit de un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din județul Iași. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat un rezultat negativ. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț