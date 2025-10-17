Biciclist de 17 ani accidentat la Roman

Un adolescent din Cordun care se deplasa cu bicicleta, pe o șosea din Roman, a încercat să schimbe direcția de mers, fără a se asigura suficient de bine. A fost lovit în plin de un autoturism și a fost internat la Centrul de Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Municipal de Urgență Roman, cu mai multe traumatisme.

“La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din Roman, conducea un autoturism pe strada Profesor Dumitru Mărtinaș, din municipiul Roman, ar fi surprins și accidentat un biciclist, care nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers.

În urma evenimentului rutier, a rezultat rănirea biciclistului, un minor în vârstă de 17 ani, din Cordun.

Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat agent principal Maria Andreea Atomei, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.