Bicicletă de 3.500 de euro sustrasă din Italia, găsită la Piatra-Neamț

Un cetățean ceh, aflat în vacanță la Milano, a fost victima unui jaf, iar printre altele i-a fost sustrasă o bicicletă în valoare de 3.500 de euro. La aproape 5 luni distanță de la evenimentul neplăcut, bicicleta a fost găsită la Piatra Neamț, iar cehul de 39 de ani a venit în orașul de la poalele Pietricicăi pentru a-și recupera bunul. „Pe 28 septembrie, la Inspectoratul General al Poliției Române a fost înregistrată o petiție formulată de un bărbat de 39 de ani, cetățean ceh, prin care acesta sesiza faptul că, la data de 25 iunie a.c., în timp ce se afla în apropierea orașului Milano, din Italia, i-ar fi fost sustrase din autoturismul personal mai multe bunuri, printre care și o bicicletă. Bicicleta avea montat un dispozitiv de localizare GPS, iar, după aproximativ două săptămâni, potrivit datelor de localizare, aceasta ar fi ajuns în municipiul Piatra-Neamț, fiind ulterior postată spre vânzare pe mai multe aplicații de profil”, anunță IPJ Neamț.

A fost deschis un dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, în care au fost efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. „În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Piatra-Neamț, bicicleta a fost identificată în posesia unui bărbat care o achiziționase cu bună-credință și care, la data de 4 noiembrie a.c., a predat-o organelor de cercetare penală”, mai arată sursa citată.

Pe 13 noiembrie cetățeanul ceh s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra-Neamț, unde și-a recuperat bicicleta. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)