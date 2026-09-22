Sursă foto: Atenție Poliția Iași/Facebook
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„Beretele Negre” de la Iași: cinci polițiști SAS au trecut testul extrem din Republica Moldova

de Ioana Mărcuțianu

Cinci polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași au obținut „Bereta Neagră”, în urma unei competiții solicitante organizate în Republica Moldova de Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, potrivit unui comunicat.

Constantin, Ilie, Nicolae, Aurelian și Marius au participat, pe 18 septembrie, la Testul „Bereta Neagră”, alături de alți 46 de concurenți. Dintre cei 51 de polițiști înscriși, numai 25 au reușit să parcurgă toate probele și să primească distincția.

Concursul a inclus un traseu de aproximativ 18 kilometri și 15 probe menite să testeze rezistența fizică, capacitatea de reacție și pregătirea participanților. Polițiștii au avut de transportat greutăți, de traversat apa, de executat probe de tragere și deplasare cu masca de gaze, dar și de împins un camion și un tanc.

Programul a mai inclus probe de forță, rezistență și sparring, fiecare etapă fiind eliminatorie pentru concurenții care nu au făcut față cerințelor.

Reprezentanții IPJ Iași au arătat că rezultatul celor cinci polițiști este rodul pregătirii constante, disciplinei și spiritului de echipă.

Pe lângă cei 5 polițiști din Iași, s-a mai calificat și unul din Vaslui, informează Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

Sursă video: Poliția Republicii Moldova/Facebook

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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