Vaslui. Un bebeluș de 1 an și mama lui răniți într-o coliziune. Un pompier ieșean i-a acordat primul ajutor

O coliziune puternică între două autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, 1 noiembrie, în satul Rebricea, comuna Rebricea din județul Vaslui. Într-unul dintre cele două autoturisme care s-au ciocnit, se afla o familie tânără cu un bebeluș de doar 1 an și patru luni, potrivit informațiilor furnizate de ISU Vaslui.

Un pompier aflat în timpul liber, de la Iași, care a trecut prin zona accidentului, a oprit și-a acordat primul ajutor micuțului.

Ca urmare a impactului, trei persoane au fost rănite. Pe lângă bebeluș, mama acestuia și o fată, de 18 ani, au fost transportate la spital pentru evaluare și tratament.

La fața locului au intervenit Echipajul de Prim Ajutor (EPA) al Stației de Pompieri Negrești și o ambulanță B2 de la SAJ Vaslui.

„Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a refuzat transportul la spital. Soția, în vârstă de 34 de ani, și fiul lor, în vârstă de 1,4 ani, au fost transportați de către Echipajul de Prim Ajutor al Stației de Pompieri Negrești la spital. Încă o persoana de sex feminin, în vârstă de 18 ani, a fost transportată de către Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui la spital.

A fost de ajutor și prezența la fața locului a unui coleg pompier din cadrul ISU Iași, care se afla în timpul liber în deplasare spre Vaslui, și a oprit pentru acordarea primului ajutor copilașului de 1 an și 4 luni„, a transmis ISU Vaslui.

Angela Croitoru