Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț a decis închiderea temporară a bazinelor pentru copii și a celor două bazine din zona V.I.P. din incinta Ștrandului Tineretului din Piatra-Neamț, datorită rezultatelor neconforme ale analizelor apei.

“În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică Neamț, specialiștii instituției au dispus suspendarea activității la bazinul pentru copii și la cele două bazine din zona VIP din incinta Ștrandului Municipal Piatra-Neamț.

Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe. În cazul în care rezultatele vor arăta că apa este conformă standardelor de sănătate publică, bazinele vor fi redeschise.

Vom reveni cu o informare publică în momentul în care bazinele își vor relua activitatea pentru public.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmite Primăria Municipiului Piatra-Neamț.

A.C.