Baterii pentru panouri fotovoltaice, finanțate cu până la 15.000 de lei. Programul se adresează prosumatorilor

Proprietarii de case care au deja panouri fotovoltaice și sunt racordați la rețea ar putea obține finanțare pentru instalarea unor baterii de stocare. Ministerul Mediului a pus în consultare publică un program cu un buget total de 400 de milioane de lei, destinat persoanelor fizice cu statut de prosumator.

Miza programului este simplă: energia produsă de panouri la prânz, când consumul unei gospodării este adesea redus, să fie păstrată în baterie și utilizată seara. Astfel, locuințele ar putea consuma mai puțină energie din rețea în intervalele de vârf.

Finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 15.000 de lei, TVA inclus, dar nu poate depăși simultan 75% din cheltuielile eligibile și plafonul de 1.250 de lei pentru fiecare kWh de stocare. Beneficiarul trebuie să contribuie cu cel puțin 25% din valoarea investiției.

Practic, pentru un sistem de stocare de 12 kWh – capacitatea minimă prevăzută în proiect –, sprijinul poate ajunge la plafonul maxim de 15.000 de lei. Pentru a primi întreaga sumă, investiția eligibilă ar trebui să fie de cel puțin 20.000 de lei, diferența minimă de 5.000 de lei urmând să fie achitată de proprietar.

Programul nu face diferență între cei care și-au montat panourile prin Casa Verde Fotovoltaice și cei care au investit din bani proprii. Condiția principală este ca solicitantul să fie prosumator, adică să dețină un sistem de producere a energiei regenerabile conectat la rețea.

Vor putea participa instalatorii atestați ANRE de tip B sau cei cu documente echivalente din alte state ale Uniunii Europene. Bateriile trebuie dimensionate în funcție de producția instalației fotovoltaice și de consumul gospodăriei.

Deocamdată, ghidul se află în consultare publică, iar calendarul înscrierilor nu a fost anunțat. După aprobarea formei finale, Administrația Fondului pentru Mediu va stabili procedura și perioada în care prosumatorii vor putea depune cererile.