Vasile Viorel Uță a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru ultraj, pentru că l-a agresat pe viceprimarul comunei Ceahlău, Ion Irimescu. Procesul s-a derulat la Judecătoria Bicaz, dar în timpul judecății viceprimarul a renunțat la daunele pe care le pretinsese inițial. Asta nu l-a făcut pe agresor să se consoleze cu pedeapsa primită. Uță a atacat decizia instanței, iar hotărârea definitivă va fi pronunțată de Curtea de Apel Bacău.

Ciocnirea dintre viceprimar – un om pe care lumea îl descrie ca fiind de treabă -, și bătăușul Uță a avut loc în ziua de 14 mai, când cetățeanul veșnic revoltat împotriva autorităților s-a dus la primărie și i-a cerut contabilei să-i comunice urgent o formulă de calcul.

”Femeia i-a explicat că are treabă și nu are timp de pierdut cu calcule care nu folosesc nimănui. El a început să răcnească și, cum știu la ce să mă aștept din partea lui, m-am gândit că poate o atacă sau se apucă de rupt hârtiile din birou. M-am dus să o apăr, dar n-am apucat să spun nimic că a și sărit la mine, mi-a tras câteva palme, mi-a învinețit un ochi și a fugit. Am sunat la 112 și am auzit pe urmă că l-a prins poliția. Tare mi-e să nu mă întâlnesc cu el din nou în seara asta, că data trecută când i-a bătut pe preot și pe dascăl n-a fost arestat. Mai am un proces de ultraj cu el, pentru că a sărit la mine cu ranga. M-am dus, cu doi oameni, să pună catargele (grinzile de susținere) pentru un pod și el era supărat că nu sunt catarge de care voia el. A sărit și la mine și la oamenii cu care eram. Are istorii multe. L-a bătut și pe tehnicianul de urbanism din primărie, are proces și cu un vecin de-al lui căruia i-a rupt un picior cu toporul, e pericol public omul ăsta”, a declara viceprimarul la vremea respectivă.

În alt dosar, de astă dată de lovire, Uță a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare, pentru că în dimineața de 15 noiembrie 2018, i-a atacat pe preotul și pe dascălul din sat, care mergeau cu aghiazma, în Postul Crăciunului. Ambii au fost bătuți cu pumnii și picioarele, dar și cu o scândură. În plus, Uță a smuls crucea din mâna preotului, după care a fugit. El a fost prins în localitatea Corbu, din județul Harghita și plasat sub control judiciar. După ce l-a agresat și pe viceprimar a fost arestat. Cu siguranță că fiind deja un obișnuit al sălilor de judecată, Uță va ataca și sentința prin care a fost condamnat pentru agresarea preotului și a dascălului, așa că și acest proces la ajunge la Bacău.

Ultima condamnare a lui Viorel Uță datează din anul 2017, când a primit 2 ani de închisoare pentru că a bătut un consilier local și i-a distrus mașina.

