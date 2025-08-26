Joseni DitrauUnul dintre cele mai disputate loturi din autostrăzile care sunt în curs de realizare în România este Joseni-Ditrău, din Autostrada Unirii A8.

La 1 iulie anul acesta, o asociere de firme din care făcea parte și societatea din Neamț Danlin XXl a câștigat contractul cu o ofertă de peste 820 de milioane de euro. Contractul ar fi trebuit să fie semnat în zece zile de la acea dată, dar acest nu s-a mai întâmplat deoarece a fost depusă o contestație la licitație. Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL a depus acțiunea la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și această instituție i-a dat dreptate. Soluția dată a fost: „admite contestația în parte și dispune remedierea”.

Conflictul se pare că nu s-a încheiat. Constructorul Danlin XXL din județul Neamț a formulat recurs la Curtea de Apel București împotriva deciziei luate de CNSC în cazul licitației pentru lotul Joseni – Ditrău, după cum informează economica.net. Rămâne de văzut care va fi decizia instanței dar și cât va dura acest proces.

Lotul 1D Joseni – Ditrău are 14,4 kilometri lungime și conține 21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor; nod rutier la Ditrău; descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

Pe traseul dintre Joseni şi Ditrău urmează a fi amenajat câte un spaţiu de servicii (stânga/dreapta) care include zonă comercială, benzinării, 12 spaţii de încărcare pentru maşini electrice precum şi toalete.

Z.C.

Articolul precedentȘefii de secții din spitalele universitare vor fi desemnați prin concurs
Articolul următorPeste 16 ani de detenție în dosarul „măicuțelor virale”
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.