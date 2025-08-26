Unul dintre cele mai disputate loturi din autostrăzile care sunt în curs de realizare în România este Joseni-Ditrău, din Autostrada Unirii A8.

La 1 iulie anul acesta, o asociere de firme din care făcea parte și societatea din Neamț Danlin XXl a câștigat contractul cu o ofertă de peste 820 de milioane de euro. Contractul ar fi trebuit să fie semnat în zece zile de la acea dată, dar acest nu s-a mai întâmplat deoarece a fost depusă o contestație la licitație. Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL a depus acțiunea la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) și această instituție i-a dat dreptate. Soluția dată a fost: „admite contestația în parte și dispune remedierea”.

Conflictul se pare că nu s-a încheiat. Constructorul Danlin XXL din județul Neamț a formulat recurs la Curtea de Apel București împotriva deciziei luate de CNSC în cazul licitației pentru lotul Joseni – Ditrău, după cum informează economica.net. Rămâne de văzut care va fi decizia instanței dar și cât va dura acest proces.

Lotul 1D Joseni – Ditrău are 14,4 kilometri lungime și conține 21 de pasaje şi viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor; nod rutier la Ditrău; descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, pentru a se asigura funcţionarea independentă.

Pe traseul dintre Joseni şi Ditrău urmează a fi amenajat câte un spaţiu de servicii (stânga/dreapta) care include zonă comercială, benzinării, 12 spaţii de încărcare pentru maşini electrice precum şi toalete.

