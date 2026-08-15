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Bătaie la Ruginoasa: un bărbat a fost arestat, iar un tânăr de 23 de ani a ajuns în arestul poliției

editor
de editor

Un nemțean de 39 de ani, din comuna Ruginoasa, a fost arestat preventiv, pe data de 14 august 2026, de către magistrații de la Judecătoria Roman, acuzațiile aduse fiind tulburarea ordinii și liniștirii publice și lovire sau alte violențe.

În acest caz este cercetat și un tânăr de 23 de ani, care a fost identificat de polițiști pe 13 august, față de care a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. După producerea faptei, tânărul a părăsit localitatea de domiciliu, pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în noaptea de 3 august a.c., în jurul orei 00.22, doi bărbați cu vârste de 23, respectiv 39 de ani, din Ruginoasa, ar fi comis reciproc violențe unul asupra celuilalt”, a transmis Inspectoratul de Poliție Neamț.

Din ancheta polițiștilor de la Secția Rurală Dulcești a mai rezultat că persoana arestată ar fi aplicat în mod repetat lovituri mai tânărului oponent, chiar și când aceste se afla în imposibilitatea de a se apăra, fiind căzut la pământ.

Dan Sofronia

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editor
editor
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