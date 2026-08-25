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Bătaie încheiată cu cinci rețineri la Bozieni

de Popa Denisa

Cinci persoane au fost reținute în urma unei altercații ce a avut loc în comuna Bozieni.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost semnalat polițiștilor, la data de 24 august, de către o femeie în vârstă de 33 de ani, care a reclamat că soțul său a fost agresat fizic de o rudă.

„În urma deplasării la fața locului și din cercetările efectuate s-a constatat faptul că, în jurul orei 08:00, în timp ce se aflau la Căminul Cultural din Bozieni, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor conflicte mai vechi, doi bărbați, cu vârste de 21 și 48 de ani, ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 34 de ani. În sprijinul bărbatului de 34 de ani a intervenit fratele acestuia, în vârstă de 28 de ani, și tatăl, în vârstă de 62 de ani, toți cinci aplicându-și reciproc lovituri”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Au fost emise două ordine de protecție pe numele bărbaților de 21 și 48 de ani. Celelalte persoane implicate au refuzat emiterea unor astfel de măsuri de protecție.

În urma probatoriului administrat, față de cele cinci persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

La acțiune au participat și luptătorii SAS Neamț și jandarmi din cadrul IJJ Neamț.

Video: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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