ZCH News, direct pe telefon Instalează aplicația gratuită și primește știrile importante din Moldova. Instalează aplicația ×

Scandal mare sâmbătă seară în parcarea supermarketului Lidl din Târgu-Neamț. Un grup de suporteri ai echipei Poli Timișoara s-a luat la bătaie cu mai multe persoane din oraș. Au intervenit polițiștii și jandarmii, iar mai mulți oameni au fost duși la secție.

Potrivit unui martor, mai multe persoane venite din zona Timișoarei ar fi agresat fizic, fără motiv aparent, alte persoane aflate în parcare. Printre cei agresați s-ar fi numărat, în special, persoane de etnie romă.

La fața locului au ajuns rapid echipaje de poliție, care au intervenit pentru aplanarea conflictului.

Ulterior, IPJ Neamț a oferit mai multe detalii, într-un comunicat oficial:

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane din Târgu-Neamț și un grup de suporteri ai echipei Poli Timișoara.

În urma intervenției, situația a fost stabilizată, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”.

De unde veneau suporterii?

Prezența suporterilor timișoreni în zonă are o explicație fotbalistică. Sâmbătă, în etapa a 14-a din Liga 2, Poli Timișoara a jucat în deplasare la Cetatea Suceava, câștigând cu 1-0 și revenind pe primul loc, după cum relatează DigiSport și GSP.

Târgu-Neamț se află pe ruta de întoarcere Suceava – Piatra-Neamț – spre vestul țării, astfel că este foarte posibil ca grupul de suporteri să se fi oprit în parcarea supermarketului în drumul spre casă.

Deocamdată nu se știe ce a declanșat conflictul și dacă sunt persoane rănite. Poliția continuă cercetările.

Știre în curs de actualizare.