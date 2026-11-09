Bătaie în fața unui magazin din Roman. Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă

Un conflict izbucnit între doi bărbați, pe fondul consumului de alcool, s-a încheiat cu intervenția echipajelor medicale, în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, în municipiul Roman.

Incidentul a fost semnalat la ora 03:55, în fața unui magazin de pe bulevardul Roman Mușat. Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, între doi bărbați, în vârstă de 37 și 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, cei doi lovindu-se reciproc.

Din cauza stării avansate de ebrietate, polițiștii nu au reușit să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.

IPJ Neamț a transmis că bărbatul de 39 de ani a fost transportat la spital. Celuilalt bărbat, de 37 de ani, i-a fost adus la cunoștință dreptul de a solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acesta a refuzat.

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, la fața locului a fost transmis un echipaj cu asistent medical, care a început manevrele de resuscitare pentru victima în vârstă de 39 de ani. Ulterior, a fost preluată de un echipaj cu medic și transportată la CPU Roman, în timpul manevrelor de resuscitare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs conflictul.

Foto ilustrativă: arhivă