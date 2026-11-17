Doi bărbați, în vârstă de 40 și 45 de ani, din localitatea Gherăești, au fost reținuți, după ce s-au agresat reciproc și au tulburat ordinea și liniștea publică.

Incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, în apropierea unui bar din localitate. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 17:36, cu privire la izbucnirea unui conflict.

Din verificările efectuate a reieșit că, pe fondul consumului de alcool, cei doi bărbați și-ar fi aplicat reciproc lovituri și și-ar fi adresat injurii.

Polițiștii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.