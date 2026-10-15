Bărbatul rănit în accidentul de la Petricani, a decedat la spital

Bărbatul în vârstă de 60 de ani, care a fost rănit în accidentul produs pe data de 7 octombrie, în localitatea Petricani, a decedat pe 14 octombrie, la unitatea medicală unde era internat.

Accidentul s-a produs în jurul orei 19:40, pe DJ 155I. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 42 de ani, din Târgu Neamț, conducea un autoturism din direcția Urecheni către Târgu Neamț, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo care circula în fața sa, condus de bărbatul de 60 de ani, din Urecheni.

În urma impactului, conducătorul atelajului hipo și doi pasageri, în vârstă de 40, respectiv 47 de ani, au fost răniți.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul conducătorului atelajului hipo, au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Inițial, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. După decesul bărbatului, cercetările continuă pentru infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA