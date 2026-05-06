Bărbat urmărit internațional, reținut în baza unui mandat european de arestare

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din Roman, condamnat în Germania la 10 ani de închisoare pentru furt, a fost depistat și reținut de polițiștii nemțeni în baza unui mandat european de arestare. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au pus în aplicare, pe 5 mai, un mandat de aducere emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Acesta viza executarea unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania. Potrivit anchetatorilor, bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 10 ani pentru comiterea a două infracțiuni de furt, în calitate de autor, fapte prevăzute de Codul penal german.

După reținere, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău, urmând să fie prezentat Curții de Apel Bacău pentru confirmarea mandatului european de arestare. (Denisa POPA)