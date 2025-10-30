Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Bărbat urmărit internațional pentru trafic de droguri reținut în Neamț

de Vlad Bălănescu

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din NeamțMiercuri, 29 octombrie, un nemțean pe numele căruia era emis un mandat de arestare în Italia a fost prins în județul Neamț.

Conform unui comunicat emis de Poliția Neamț, „pe numele acestuia, era emis de autoritățile judiciare din Italia un mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunilor de participare la o organizație criminală și trafic ilicit de droguri narcotice și substanțe psihotropice, fapte prevăzute de Codul Penal Italian”.

Conform aceleași surse, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de orefiind încarcerat în Centrul de Reținere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău.

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
