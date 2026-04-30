Bărbat ucis de un copac căzut într-o comună din Neamț

Un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața, miercuri dimineața, 30 aprilie, după ce un copac a căzut peste el într-o zonă împădurită din satul Vădurele, comuna Alexandru cel Bun.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma a fost dată la ora 07:52, printr-un apel la 112, care anunța că un bărbat a fost prins sub un copac în pădure. La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun, Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul IPJ.

Salvatorii au găsit victima la aproximativ 200 de metri de drum, într-o zonă greu accesibilă. Bărbatul era inconștient și prins sub trunchiul copacului.

Pompierii au intervenit cu echipamente speciale din dotarea autospecialei pentru a-l elibera de sub arbore, iar imediat după extragere au început manevrele de resuscitare.

„Ulterior, la locul evenimentului a ajuns echipajul de la SAJ care a preluat victima, continuând manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul în vârstă de 45 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanța SAJ declarând decesul acestuia”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Foto: ISU Neamț