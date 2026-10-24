Bărbat salvat din albia râului Cuejdi

Actualizare: Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a căzut în albia râului Cuejdi, în municipiul Piatra Neamț.

Incidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 17:16. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au identificat un bărbat căzut în albia râului Cuejdi. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei de stingere, aceștia au intervenit pentru scoaterea victimei.

Bărbatul, conștient și cooperant, a fost predat echipajului SAJ. Ulterior, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

Știrea inițială

Un bărbat a fost scos din albia râului Cuejdi, în zona străzii Orhei din municipiul Piatra Neamț, în urma unei intervenții a echipajelor ISU Neamț.

Vom reveni cu informații despre împrejurările în care s-a produs incidentul.