Bărbat reținut pentru tăieri ilegale de arbori și amenințări într-o localitate din Neamț

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Bodești a fost reținut de polițiști, fiind suspectat de tăiere ilegală de arbori, furt de material lemnos și amenințări la adresa unui martor.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, cazul a ieșit la iveală după ce, pe data de 10 februarie, reprezentanții Ocolului Silvic Văratec au sesizat polițiștii Serviciului de Ordine Publică cu privire la descoperirea a patru cioate provenite din arbori tăiați ilegal, în zona Țolici, din localitatea Petricani. Descoperirea fusese făcută încă din luna ianuarie de către gestionarul unui canton silvic.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi tăiat fără drept patru arbori din speciile carpen și fag, pe care ulterior i-ar fi sustras și transportat cu ajutorul unui autoturism condus de soția sa, în vârstă de 40 de ani.

După deschiderea dosarului penal, situația a escaladat. Bărbatul este acuzat că ar fi amenințat un tânăr de 23 de ani, implicat în anchetă, încercând să-l intimideze.

„La data de 7 aprilie a.c., în urma administrării materialului probator, față de bărbatul de 45 de ani, a fost dispusă măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și răzbunarea pentru ajutorul dat justiției. Față de femeia de 40 de ani, se continua cercetările în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la tăiere fără drept de arbori și furt de arbori”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț .

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Bacău. Incendiu devastator în Mărgineni. Casă, garaj și anexe distruse de flăcări
Minivacanță de Paște pentru bugetari: patru zile libere în aprilie

Bacău. Armă letală și muniție ilegală, descoperite la domiciliul unui bărbat din Oituz

O armă letală de vânătoare, confecționată artizanal, și mai...
Bacău. Un tânăr și-a pierdut viața după ce s-a aruncat în fața unui tren

Un tânăr în vârstă de 18 ani din Bacău...
Ploaie, lapoviță și ninsoare până în Vinerea Mare

Vremea se menține deosebit de rece în Săptămâna Mare...
Bacău. Acțiune a polițiștilor în gări și trenuri. Zeci de persoane legitimate și sancțiuni aplicate

Polițiștii de la transporturi feroviare din Bacău au desfășurat...
Minivacanță de Paște pentru bugetari: patru zile libere în aprilie

Angajații din instituțiile publice vor beneficia de o minivacanță...

