ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Bărbat reținut pentru multiple acuze rutiere

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 32 de ani, din localitatea Tașca, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni la regimul rutier. Între altele, acesta avea o alcoolemie record și a fost observat de polițiști circulând haotic cu scuterul.

În data de 18 martie a.c., în jurul orei 15:33, în timp ce polițiștii efectuau activități de control și supraveghere trafic împreună cu reprezentanții RAR Neamț, au observat un vehicul, tip scuter, care se deplasa haotic, pe DN12C, în localitatea Tașca. Conducătorul acestuia, un bărbat de 32 de ani, din Tașca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1.67mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde în prezența cadrelor medicale, a refuzat testarea", conform Inspectoratului de Poliție Neamț.

Verificările efectuate de polițiștii rutieri au relevat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar scuterul nu era înmatriculat/înregistrat. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
