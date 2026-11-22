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Un bărbat de 39 de ani, din Crăcăoani, a fost reținut, fiind bănuit de furt calificat și camătă. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința acestuia, unde au găsit mai multe înscrisuri și telefoane mobile, dar și cei 40 de baloți de fân despre care există suspiciunea că ar fi fost furați.

Cercetările au fost începute în luna august, după ce polițiștii din cadrul Postului de Poliție Crăcăoani s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și camătă.

Din investigații a reieșit că, în perioada iunie-august 2026, bărbatul s-ar fi deplasat pe mai multe terenuri agricole din comunele învecinate, de unde ar fi sustras 40 de baloți de fân.

Totodată, începând cu luna ianuarie 2026, acesta ar fi împrumutat bani mai multor persoane din Crăcăoani, solicitând dobânzi neautorizate.

„În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe înscrisuri, telefoane mobile și au fost indisponibilizați 40 de baloți de fân.

În urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Crăcăoani au dispus reținerea persoanei în cauză, pe o perioada de 24 de ore”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

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Foto: IPJ Neamț