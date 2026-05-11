ACTUALITATENEAMȚInfracțional Neamț

Bărbat reținut la Doljești după ce a amenințat două persoane

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat două persoane cu un obiect contondent.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul s-a petrecut pe 10 mai, în jurul orei 16:45, pe strada Sfântul Dimitrie, în timp ce polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna efectuau verificări în zonă.

Oamenii legii au observat cum bărbatul adresa amenințări unui bărbat de 47 de ani și unei femei de 34 de ani.

Victimele au depus plângere penală pentru amenințare, iar polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului și au emis două ordine de protecție provizorii împotriva agresorului, cu monitorizare electronică.

„A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind dispusă reținerea bărbatului, pentru o perioadă de 24 ore”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
