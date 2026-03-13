INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Bărbat reținut, după ce și-ar fi lovit prietenul

de Vlad Bălănescu

Bărbat reținut, după ce și-ar fi lovit prietenulUn bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat prietenul în urma unui conflict spontan izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost sesizat polițiștilor din cadrul Postului de Poliție Bârgăuani pe 11 martie, în jurul orei 11:00, de către un bărbat de 45 de ani. Acesta le-a spus oamenilor legii că, în ziua anterioară, pe 10 martie, la locuința sa, ar fi fost lovit cu un obiect contondent de către prietenul său, în urma unei altercații spontane. După administrarea probatoriului în acest caz, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului bănuit de comiterea faptei. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, urmând ca oamenii legii să stabilească toate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Denisa POPA

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
