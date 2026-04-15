Bărbat arestat pentru furt calificat după mai multe spargeri
Bărbat reținut după ce și-a amenințat tatăl și a încălcat ordinul de protecție

de Sofronia Gabi

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție emis pe numele său și a provocat scandal în fața locuinței tatălui său, în municipiul Roman.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 aprilie, în jurul orei 06:40, când tatăl acestuia a apelat numărul de urgență 112. Bărbatul a reclamat faptul că fiul său, împotriva căruia exista un ordin de protecție emis de Judecătoria Roman pe 20 martie, a venit la locuința sa și a început să sune insistent la interfon, încălcând astfel obligația de a păstra o distanță de cel puțin 100 de metri.
Cu ocazia deplasării la fața locului a patrulelor de siguranță publică, a fost depistat bărbatul de 36 de ani, acesta manifestând un comportament agresiv verbal, tulburând ordinea și liniștea publică, prin proferarea de amenințări și strigăte”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.
Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Neamț. Verificări ITM – au fost aplicate amenzi care au depășit jumătate de milion de lei
Neamț. Verificări ITM – au fost aplicate amenzi care au depășit jumătate de milion de lei
ANAF – lucrări de mentenanță la sistemele informatice
ANAF – lucrări de mentenanță la sistemele informatice

ANAF – lucrări de mentenanță la sistemele informatice

Sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu...
Neamț. Verificări ITM – au fost aplicate amenzi care au depășit jumătate de milion de lei

În prima lună de primăvară funcționarii din cadrul Inspectoratului...
Botoșani. Acord de recunoaștere în dosarul primarului orașului Flămânzi – ANAF este parte civilă cu peste 500.000 lei

La aproximativ un an de când a fost arestat...
Bărbat a suferit arsuri într-un incendiu care i-a distrus locuința

Un incendiu izbucnit marți seară, 14 aprilie, într-o gospodărie...
Suceava. Minoră dată dispărută după ce a plecat voluntar de acasă

Polițiștii din Suceava au declanșat căutări pentru găsirea unei...
