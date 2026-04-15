Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție emis pe numele său și a provocat scandal în fața locuinței tatălui său, în municipiul Roman.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 aprilie, în jurul orei 06:40, când tatăl acestuia a apelat numărul de urgență 112. Bărbatul a reclamat faptul că fiul său, împotriva căruia exista un ordin de protecție emis de Judecătoria Roman pe 20 martie, a venit la locuința sa și a început să sune insistent la interfon, încălcând astfel obligația de a păstra o distanță de cel puțin 100 de metri.
„Cu ocazia deplasării la fața locului a patrulelor de siguranță publică, a fost depistat bărbatul de 36 de ani, acesta manifestând un comportament agresiv verbal, tulburând ordinea și liniștea publică, prin proferarea de amenințări și strigăte”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.
Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Bărbat reținut după ce și-a amenințat tatăl și a încălcat ordinul de protecție
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție emis pe numele său și a provocat scandal în fața locuinței tatălui său, în municipiul Roman.
