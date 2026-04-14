Bărbat reținut după ce și-a agresat soția și un vecin, pe fondul geloziei și consumului de alcool

Un bărbat de 54 de ani din localitatea Târzia a fost reținut de polițiști, după ce și-ar fi agresat soția și un vecin, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 13 aprilie, în jurul orei 18:00, când o femeie de 46 de ani a sunat la 112 pentru a anunța un conflict în familie. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit că bărbatul ar fi lovit-o pe soția sa cu un obiect folosit la întreținerea focului în sobă, provocându-i arsuri în zona gâtului.

După incident, femeia a plecat la un bar din localitate, unde a cerut telefonul unui vecin, în vârstă de 33 de ani, pentru a apela din nou serviciul de urgență. În acel moment, soțul acesteia ar fi intervenit și l-ar fi lovit pe bărbat în zona frunții, distrugându-i totodată telefonul mobil.

Potrivit IPJ Neamț: „În urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, față de bărbatul de 54 de ani, fiind emis un Ordin de Protecție Provizoriu. În urma probatoriului administrat, în dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, sub forma violenței în familie, lovire sau alte violențe și distrugere, față de bărbatul de 54 de ani fiind dispusă măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”.