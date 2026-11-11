Bărbat reținut după ce ar fi încercat să omoare un câine și ar fi abandonat cinci pui

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost reținut, fiind acuzat de schingiuirea și cruzimea față de animale, după ce ar fi încercat să spânzure un câine adult și ar fi abandonat cinci pui, în localitatea Piatra Șoimului.

Incidentul a fost sesizat polițiștilor pe 9 noiembrie, în jurul orei 16:20. Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul, originar din județul Brașov, dar care locuiește fără forme legale în Piatra Șoimului, ar fi transportat cu o căruță un sac în care se aflau cinci pui de câine și un exemplar adult.

Potrivit IPJ Neamț: „Bărbatul ar fi prins cu o sfoară câinele și l-ar fi suspendat de creanga unui copac, abandonând sacul cu pui. Martorii care au observat acțiunile bărbatului au eliberat atât câinele adult, cât și puii de câine. Polițiștii au emis ordin de plasare a animalelor în adăpost, aceștia primind îngrijire medicală de specialitate”.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor și săvârșirea de acte de cruzime față de animale.