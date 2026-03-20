Bărbat reținut după ce ar fi furat o bicicletă

Un bărbat din Piatra Neamț a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a furat o bicicletă lăsată nesupravegheată pe bulevardul Republicii.

Totul a ieșit la iveală în dimineața zilei de 16 martie, în jurul orei 10, când proprietarul bicicletei s-a prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț. Acesta le-a povestit oamenilor legii că, în aceeași zi, o persoană necunoscută i-ar fi sustras bicicleta, pe care o lăsase nesupravegheată pentru scurt timp.

Potrivit IPJ Neamț, în urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat în vârstă de 53 de ani, din același municipiu.

Bicicleta a fost recuperată și restituită proprietarului, iar pe numele suspectului au fost luate măsuri legale. Astfel, la data de 19 martie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Cercetările continuă în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.