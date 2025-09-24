Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Bărbat reținut după ce ar fi furat bijuterii dintr-un imobil din Piatra Neamț – prejudiciu de 20.000 de lei

Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din NeamțUn bărbat în vârstă de 55 de ani, din Piatra Neamț, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat.

Potrivit anchetatorilor, între 30 august și 4 septembrie, acesta ar fi pătruns într-un imobil de pe strada Prelungirea Pepinierei, din municipiul Piatra Neamț, de unde ar fi furat bijuterii și bani, provocând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei.

„Prejudiciul a fost recuperat parțial. În cauză, continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

