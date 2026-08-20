Bărbat reținut după ce ar fi furat 22 de baloți de lucernă

Un bărbat de 49 de ani, din Ghelăiești, a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că, în decursul a două nopți, ar fi sustras 22 de baloți de lucernă de pe terenurile unui localnic. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 6600 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați, pe data de 15 august, de un bărbat de 68 de ani, din Bârgăuani, care a reclamat dispariția mai multor baloți de lucernă de pe o suprafață de teren.

„Cu ocazia deplasării la fața locului, împreună cu tehnicianul criminalist din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț și în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, în noaptea de 12 spre 13 august a.c., persoane necunoscute ar fi sustras de pe suprafața de teren, situată în punctul „Luncuța”, de la periferia localității Ghelăiești, 9 baloți de lucernă, care fuseseră lăsați pe teren, în vederea transportării ulterioare la domiciliul persoanei vătămate. În noaptea următoare, persoane necunoscute au revenit în zonă și au sustras încă 3 baloți de lucernă de pe aceeași suprafață de teren, precum și 10 baloți de lucernă de pe o altă suprafață de teren, aparținând aceleiași persoane vătămate, din localitatea Ghelăiești, valoarea prejudiciului cauzat persoanei vătămate, fiind estimată la 6.600 lei”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

În urma cercetărilor, pe 19 august, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, sprijiniți de luptători din cadrul S.A.S. Neamț, au efectuat două percheziții domiciliare. În urma acestora a fost identificat bărbatul de 49 de ani, iar o parte din prejudiciu a fost recuperată.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru furt calificat, în formă continuată.

Sursa: agropec.ro