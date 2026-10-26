Bărbat reținut după ce ar fi agresat un tânăr în Botești

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr de 27 de ani, în urma unui conflict spontan izbucnit în localitatea Botești.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, printr-un apel la 112, pe 25 octombrie, cu privire la o agresiune între mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 33 de ani, din aceeași localitate cu victima, i-ar fi aplicat acesteia mai multe lovituri. Tânărul a fost transportat cu ambulanța la Centrul de Primiri Urgențe Roman.

Potrivit IPJ Neamț: „Acestuia i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii 26/2024, aceste nedorind emiterea unui ordin de protecție provizoriu. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvâșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, față de bărbatul de 33 de ani, fiind luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore”.

Foto-video: IPJ Neamț