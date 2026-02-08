Bărbat reținut după ce a furat mai multe bunuri dintr-o locuință din comuna Văleni

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din localitatea Văleni, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, fiind bănuit de comiterea unui furt dintr-o locuință nelocuită temporar.

Sesizarea a fost făcută la data de 27 ianuarie, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 40 de ani, din județul Bacău. Acesta a reclamat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în imobilul său din Văleni și ar fi sustras mai multe bunuri.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, proprietarul nu locuia la adresa respectivă și a constatat lipsa bunurilor în momentul în care a verificat locuința. Din imobil dispăruseră veselă, obiecte de îmbrăcăminte, scule și vată minerală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1000 de lei.

În urma activităților investigative și a probatoriului administrat, polițiștii au identificat și depistat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate. Bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate și restituite proprietarului.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

