ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Bărbat reținut după ce a furat mai multe bunuri dintr-o locuință din comuna Văleni

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din localitatea Văleni, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești, fiind bănuit de comiterea unui furt dintr-o locuință nelocuită temporar.

Sesizarea a fost făcută la data de 27 ianuarie, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 40 de ani, din județul Bacău. Acesta a reclamat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în imobilul său din Văleni și ar fi sustras mai multe bunuri.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, proprietarul nu locuia la adresa respectivă și a constatat lipsa bunurilor în momentul în care a verificat locuința. Din imobil dispăruseră veselă, obiecte de îmbrăcăminte, scule și vată minerală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1000 de lei.

Bărbat reținut după ce a furat mai multe bunuri dintr-o locuință din comuna Văleni

În urma activităților investigative și a probatoriului administrat, polițiștii au identificat și depistat persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate. Bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate și restituite proprietarului.

Față de suspect a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Val de percheziții în Bacău: rețineri și arestări în două dosare de furt. Prejudiciu de 195.000 lei într-un caz, bunuri recuperate integral în altul
Articolul următor
Fostul ministru Răzvan Cuc plasat în arest la domiciliu

Ultima ora

ACTUALITATE

Bănuit de tâlhărie, reținut de polițiști după un atac într-o stație de autobuz din Piatra Neamț

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a...
ACTUALITATE

Fostul ministru Răzvan Cuc plasat în arest la domiciliu

Fostul ministru al Transporturilor, nemțeanul Răzvan Cuc, a scăpat...
INFRACȚIONAL

Val de percheziții în Bacău: rețineri și arestări în două dosare de furt. Prejudiciu de 195.000 lei într-un caz, bunuri recuperate integral în altul

Polițiștii băcăuani au derulat, pe 5 februarie, două acțiuni...
Stiri fierbinti

FOTO. Accident în zona Poiana Teiului. Un băiat de 5 ani a fost rănit

Un accident s-a produs în această după amiază, 7...
Stiri fierbinti

FOTO. Acoperișul unei locuințe din Secuieni cuprins de flăcări

Un incendiu a fost aproape de a distruge complet...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale