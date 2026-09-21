Bărbat reținut după ce a fost prins băut la volan, deși avea permisul suspendat

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Nisiporești, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Acesta a fost depistat pe DN2-E85, după ce a încălcat marcajul longitudinal continuu.

Incidentul a avut loc pe data de 19 septembrie, în jurul orei 11:00, în localitatea Nisiporești. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au observat un autoturism care circula din direcția Roman către Suceava și al cărui conducător auto ar fi efectuat un viraj la stânga peste marcajul longitudinal continuu.

Oamenii legii au oprit mașina, iar la volan au identificat un bărbat de 48 de ani, din Nisiporești, care avea dreptul de a conduce vehicule suspendat.

Potrivit IPJ Neamț: „Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea sub influența alcoolului și fără permis de conducere, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore”,

Față de bărbat a fost dispusă la data de 20 septembrie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Video: IPJ Neamț