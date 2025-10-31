Bărbat urmărit internațional, prins de polițiștii din Neamț
Bărbat reținut după ce a agresat doi bărbați într-o zonă comercială din Piatra Neamț

de Popa Denisa

Un tânăr de 29 de ani din comuna Alexandru cel Bun a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii din Piatra Neamț, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați într-o zonă comercială a municipiului.

Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 30 octombrie, în jurul orei 19:30, când forțele de ordine au fost alertate prin intermediul apelului 112. Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, doi bărbați, în vârstă de 26, respectiv 38 de ani, au fost agresați fizic într-o zonă comercială din municipiul Piatra Neamț.

Polițiștii au intervenit la fața locului și au demarat verificările necesare pentru identificarea agresorului. În urma investigațiilor, suspectul a fost localizat și depistat de organele de poliție.

Tânărul de 29 de ani a fost condus la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț pentru a fi audiat în cadrul anchetei. Pe baza probelor administrate și a declarațiilor, autoritățile au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice, fapte prevăzute și pedepsite de Codul Penal.

Cazul rămâne în atenția autorităților, urmând ca anchetatorii să stabilească cu exactitate circumstanțele și motivele care au dus la acest incident violent petrecut în plină zi.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
