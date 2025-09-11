Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit după ce a fost surprins sub un tractor răsturnat în pădurea din satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului. Incidentul a avut loc joi, 11 septembrie, și a fost anunțat prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de la Garda nr. 2 de Intervenție Poiana Teiului, SVSU Poiana Teiului și IPJ.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, din cauza drumului greu accesibil, autospecialele nu au putut ajunge până la locul producerii accidentului, situat la aproximativ doi kilometri de drumul principal. Transportul materialelor necesare intervenției a fost posibil cu ajutorul unui ATV pus la dispoziție de un localnic.

Pompierii au găsit victima prinsă sub utilajul agricol și au acționat cu echipamente și procedee specifice pentru eliberarea acesteia. Bărbatul, care era conștient și cooperant, a fost transportat pe targa UT 2000 până la ambulanța SMURD, iar ulterior a fost dus la CPU Târgu-Neamț pentru îngrijiri medicale.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț