INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Bărbat prins la Roman cu zeci de litri de substanțe toxice

de Popa Denisa

Polițiștii din Roman au depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Cordun, în timp ce transporta substanțe suspecte, posibil toxice, fără documente de proveniență. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 22 aprilie, în jurul orei 04:45. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în autoturismul acestuia au fost găsite 14 recipiente din plastic, fiecare de câte 5 litri, neetichetate, care conțineau un lichid roșu, despre care există suspiciunea că ar fi produs de protecția plantelor. De asemenea, polițiștii au descoperit și alte 4 recipiente de câte un litru, etichetate ca insecticide, două dintre acestea având termenul de valabilitate expirat.

"Bărbatul nu a oferit documente de proveniență pentru mărfurile transportate, cantitate de 74 litri substanțe fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor. La fața locului au intervenit și reprezentanții S.A.E.S.P. Neamț, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de produse sau substanțe toxice", au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Denisa POPA

Autor:

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
