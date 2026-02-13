ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani a fost lovit de un tren, vineri dimineață, 13 februarie, în gara CFR din orașul Roznov, după ce autoritățile au fost alertate prin apel la 112 în jurul orei 09:50. Trenul se deplasa în direcția Bacău în momentul producerii incidentului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la locul solicitării au fost mobilizate forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Roznov, o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și acordarea primului ajutor, precum și o ambulanță SMURD, alături de echipaje ale poliției.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că victima suferise traumatisme la nivelul unui membru superior. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital.

Potrivit autorităților, nicio persoană aflată în tren nu a necesitat îngrijiri medicale în urma incidentului. Pompierii au intervenit, totodată, pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță și pentru scoaterea unei biciclete rămase sub roțile locomotivei.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
