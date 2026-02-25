Bărbat găsit spânzurat în Țibucani. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat de 59 de ani a fost găsit fără suflare, marți, 24 februarie, în locuința sa din comuna Țibucani.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în jurul orei 11:30, oamenii legii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost alertați prin apel la 112 de către un bărbat care a anunțat că și-ar fi găsit fratele, în vârstă de 59 de ani, spânzurat în propria locuință.

La fața locului au intervenit polițiștii, care au demarat imediat verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând să fie efectuată necropsia pentru determinarea cauzei exacte a morții.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate.