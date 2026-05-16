Bărbat găsit mort pe marginea unui șanț, în Gârcina

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit fără viață pe marginea unui șanț din localitatea Gârcina.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a fost semnalat în seara zilei de 15 mai, în jurul orei 18:42, printr-un apel la 112 efectuat de o femeie de 50 de ani, care a anunțat că fratele său se află căzut pe marginea șanțului din dreptul locuinței sale, inconștient și fără semne vitale.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț.
Cadrele medicale ajunse la intervenție au constatat decesul bărbatului, fără a mai putea face ceva pentru salvarea acestuia.
Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată autopsia medico-legală, pentru stabilirea exactă a cauzei morții.
Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

 

