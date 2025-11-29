Bărbat găsit mort în albia unui pârâu. Poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă

Descoperire șocantă în comuna Bârgăuani. Un bărbat în vârstă de 52 de ani a fost găsit fără suflare, vineri dimineață, în albia unui pârâu aflat la mică distanță de locuința sa.

Alarmată, sora acestuia, o femeie de 58 de ani, a sunat la poliție în jurul orei 10:00, anunțând tragedia. La fața locului au intervenit polițiștii Secției Rurale Ștefan cel Mare, care au constatat decesul și au demarat imediat cercetările.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Neamț, urmând ca necropsia să stabilească exact cauza morții.

Până la clarificarea circumstanțelor, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

