Bărbat găsit inconștient în casă, la o zi după ce a avut un accident cu bicicleta

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a căzut de pe bicicletă pe o stradă din localitatea Păstrăveni, însă nu a cerut ajutor medical și a mers acasă. A fost găsit abia a doua zi, inconștient, de un vecin.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-ar fi produs pe data de 4 martie, în jurul orei 16:16, pe strada Salcâmilor. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor din Târgu Neamț, bărbatul mergea cu bicicleta când, la un moment dat, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Deși s-a rănit în urma impactului, acesta nu a chemat ambulanța și s-a întors singur la domiciliu.

Abia pe 5 martie, în jurul orei 12:30, când un vecin l-a găsit în interiorul locuinței, în stare de inconștiență, și a alertat autoritățile. Un echipaj medical l-a preluat și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Piatra Neamț. Ulterior, medicii au decis transferul pacientului la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.