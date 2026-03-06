Accident bicicletă
Bărbat găsit inconștient în casă, la o zi după ce a avut un accident cu bicicleta

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a ajuns la spital în stare gravă după ce a căzut de pe bicicletă pe o stradă din localitatea Păstrăveni, însă nu a cerut ajutor medical și a mers acasă. A fost găsit abia a doua zi, inconștient, de un vecin.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, accidentul s-ar fi produs pe data de 4 martie, în jurul orei 16:16, pe strada Salcâmilor. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor din Târgu Neamț, bărbatul mergea cu bicicleta când, la un moment dat, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Deși s-a rănit în urma impactului, acesta nu a chemat ambulanța și s-a întors singur la domiciliu.

Abia pe 5 martie, în jurul orei 12:30, când un vecin l-a găsit în interiorul locuinței, în stare de inconștiență, și a alertat autoritățile. Un echipaj medical l-a preluat și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Piatra Neamț. Ulterior, medicii au decis transferul pacientului la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.

Popa Denisa

