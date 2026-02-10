Bărbat găsit decedat pe marginea drumului la Bicaz Chei. Aștepta autobuzul să meargă la muncă

Un bărbat în vârstă de 60 de ani din Bicaz Chei a fost găsit decedat luni dimineață, 9 februarie, pe marginea DN12C, localitatea Bicaz Chei, după ce i s-a făcut rău în timp ce aștepta autobuzul pentru a merge la serviciu. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în jurul orei 06:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați prin apel la 112 de către un reprezentant al Serviciului Județean de Ambulanță Neamț cu privire la prezența unei persoane decedate, în localitatea Bicaz Chei.

La sosirea echipajelor la fața locului, un echipaj medical efectua manevre de resuscitare, însă, în ciuda intervenției, a fost declarat decesul bărbatului. Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că acesta se afla pe marginea drumului, așteptând mijlocul de transport în comun pentru a se deplasa la locul de muncă, moment în care ar fi acuzat o stare de rău și a devenit inconștient. „În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă urmând a fi continuate verificările în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt”, au conform Inspecoratului de Poliție Județean Neamț.

Denisa POPA